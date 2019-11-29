Kel Hasan’a 4 yıl 2 ay hapis

Haber: C, Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kel Hasan lakaplı Hasan Berber’in duruşması tamamlandı. Gerede ilçesinde başka bir kişiye ait tarlaya 673 adet Hint keneviri eken ve şikayet ve takip üzerine yakalanan Kel Hasan’ın, ektiği Hint kenevirinden, krıminal Laboratuvar sonuçlarına göre 46 kilo 609 gram esrar maddesi elde edildiği tespit edildi.

Geçtiğimiz duruşmada, tutuksuz sanık Hasan Berber; “Bu memlekette tek kel ben miyim veya tek kel Hasan ben miyim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Uyuşturucuya karşı olan bir kişiyim. Kesinlikle bahsedilen Kel Hasan ben değilim. Bana iftira atıyorlar. TIR şoförü olduğum için üzerime atılı suçlama tarihinde de Bolu’da değildim. Bunu da size ispatlarım. Bahsedilen orman içerisindeki tarla da bana ait değildir” demişti.

Sanığın avukatı Çağdaş Yikit, müvekkilinin suçsuz olduğunu, sadece Kel Hasan lakabından dolayı suçun ona yüklendiğini belirterek, Yeniçağa ilçesinde ikamet eden iki Kel Hasan lakaplı şahısların fotoğraflarını mahkemeye sundu. Ne var mi mahkeme heyeti, Kel Hasan lakaplı Hasan Berber’in, bu suçu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Şayet, İstinaf Mahkemesi kararı onarsa Kel Hasan cezaevine girecek.