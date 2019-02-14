Kel Hasan’dan suçlamaya ret

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan tutuksuz yargılanan TIR şoförü Hasan Berber ile mahkeme heyeti arasında ilginç diyalog yaşandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Jandarma Astsubay Üstçavuş C.D.’nin; “Şansı Jandarma istihbarat olarak takibe aldık. Şahıs ormanlık alana tarla açarak tarlaya hint keneviri tohumu ekiyordu. Yine yaptığımız araştırmada bu şahsın ‘Kel Hasan’ lakaplı Hasan Berber olduğunu öğrendik. Bu olaydan bir ay sonra tarlaya gittiğimizde yüksekliği 10 santimi bulan 300-400 civarında hint kenevirinin yetiştiğini belirledik” demesi sanığı sinirlendirdi.

Tutuksuz sanık Hasan Berber; “Bu memlekette tek kel ben miyim veya tek kel Hasan ben miyim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Uyuşturucuya karşı olan bir kişiyim. Kesinlikle bahsedilen Kel Hasan ben değilim. Bana iftira atıyorlar. TIR şoförü olduğum için üzerime atılı suçlama tarihinde de Bolu’da değildim. Bunu da size ispatlarım. Bahsedilen orman içerisindeki tarla da bana ait değildir” dedi. Duruma eksik evrakların tamamlanması için 18 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 16:44