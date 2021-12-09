Kelimesayar Yarışması Tamamlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu genelinde bulunan 36 ilkokul, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kelimesayar (Kelime Türetme) yarışmasına katıldı. İl Merkezinde bulunan ilkokullara yönelik gerçekleştirilen yarışma 2 gün sürdü. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen Minik öğrencilerin kelime bilgilerini sınadığı yarışmada 36 okul arasından Behiye Baysal İlkokulu öğrencileri 93 puan alarak birinci oldu. Köroğlu İlkokulu ise 1 puanla birinciliği kaçırarak 92 puanla ikinci sırada yer aldı. Köroğlu İlkokulunun hemen 2 puan gerisinde yer alan Canip Baysal İlkokulu da 90 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 11:56