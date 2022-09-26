Kelle başı 11 lira

29 Nisan 1965 tarihinde Milli Park ilan edilen Yedigöller Milli Parkının ardından 10 Haziran 2022 tarihinde Milli Park statüsü kazanan Abant Türkiye Cumhuriyetinin 48. milli parkı oldu. Her iki milli parkımızda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı olarak işletiliyor. Her iki milli parka giriş ücretleri vatandaşın adeta cebini yakıyor. Abant ve Yedigöller için ortak ücret tarifesi uygulanırken, parklara otobüs giriş ücreti 330 lira olarak alınıyor. Yaya giriş yapan kişi başı ödenen ücret bile 11 lira…

İŞTE PARK GİRİŞ ÜCRETLERİ;

Araçsız kişi başı: 11 TL.

İndirimli kişi başı: 5,50 TL.

Motorsiklet: 22 TL.

Otomobil: 33 TL.

Minibüs: 99 TL.

Midibüs: 165 TL.

Otobüs: 330 TL.