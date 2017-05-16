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16 Mayıs 2017 Salı
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    • Kemal Kazan: “Bu ödülün sahibi Göynüklü kadınlardır”

    Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Sakin Şehir Göynük’e anlamlı bir ödül geldi. Osmanlı dönemi kent mimarisi ile dikkat çeken ve Anadolu’nun kültürel, tarihsel zenginliklerine ev sahipliği yapan Göynük’ün ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle değer görüldü.

    16 Mayıs 2017 Salı 12:01
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    Kemal Kazan: “Bu ödülün sahibi Göynüklü kadınlardır”

    Haber: Aysun BEYKOZ

    “Göynüklü kadınların ve Göynük Belediyesi’nin işbirliğinde kurulan ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’ Osmanlı mimarisi ve geçmiş dönemin izlerini taşıyan zengin koleksiyonu ile seçici kurulun dikkatini çekti” diyen Göynük Belediye Başkanı ve İPEKBİR Başkanı Kemal Kazan, ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’nin aldığı bu ödülde Göynüklü kadınların katkısının ve emeğinin büyük olduğunu vurguladı.

    Göynük’te tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma, gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Kazan, “Gürcüler Konağı olarak da adlandırılan ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’, Göynük’ün en değerli hazinelerinden. Göynük Belediyesi olarak Osmanlı ve Anadolu mimari yapılarının en güzel örneklerinden biri olan bu konağı aslına uygun şekilde restore ettik. Zamana meydan okuyan, 200 yıllık bir mimari örneği. Müze koleksiyonumuzun ve arşivimizin oluşmasında, Göynüklü kadınlarımızın büyük özverisi ve işbirliği var. Bu tarz ödüller Cittaslow Göynük’ün doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bu müzenin kentimize kazandırılmasında emeği olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Ödülün asıl sahibi Göynüklü kadınlardır” dedi.

    SİVAS’TA GENİŞ KATILIMLI ÖDÜL TÖRENİ

    Türkiye’de 451 üyesi bulunan TKB’nin iyi müzecilik örneklerini çoğaltmak ve yerel yönetimlerin müzecilikte önderliklerini geliştirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Müze Özendirme Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri, 13 Mayıs’ta Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan törenle verildi. TKB Başkanı ve Samsun Büyükşehir Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr. Metin Sözen ile birlikte yaklaşık 300 belediye başkanının katıldığı törende, Göynük Belediyesi’nin de aralarında olduğu 19 belediyenin müzecilik uygulamaları ödüllendirildi. Göynük Belediyesi’nin ödülünü Başkan Yardımcısı Günay Can, Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel’den aldı.

    “NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKABİLİRSİNİZ”

    ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’nin yaşayan bir tarihe ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Kazan müzenin özelliklerini şöyle anlattı:

    “7 odalı bu konağın her köşesinde dönemin günlük yaşamına dair ipuçları var. Kültürel ve geleneksel değerlerimizin izleri var. Burayı gezerken her odaya, her eşyaya tarihin ruhunun sindiğini hissediyoruz. Pencere kenarındaki sedirleri, oturma eyvanları, ocak başındaki sinileri, bakır mutfak eşyaları… ‘Kim bilir buralara kimler oturdu, bu sinilerde hangi konuklar ağırlandı, ne sohbetler edildi’ diye düşünüyorsunuz. Tarihe yolculuk var bu müzede. Efe giysileri, kadın bindallıları, renkler, işlemeler, süslemeler, örtüler, danteller, halılar ve geleneksel el sanatları ile bizi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi Kentler Birliği’nin Belediyemizi ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle değer görmesi bizi çok mutlu etti. Bizi biz yapan değerlerimizi koruyarak, yaşayan müzecilik anlayışımızı hayata dahil ederek geleceğe taşıyoruz. ‘Gürcüler Evi Kent Müzesi’, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında, kent kimliğinin oluşturulmasında belediye ile halkın el ele verdiği başarılı bir örnek. Bu açıdan da çok değerli. Kültür ve sanatın korunması için müzelerin rolü büyük. Çocuklarımız bu müzeler sayesinde geçmiş kuşakların nasıl yaşadığını keşfedebilecek. Bu müzenin, Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen yapıların restorasyonu ve yaşatılması çabalarına da örnek olmasını diliyoruz. Herkesi müzemizi görmeye davet ediyoruz.”

    GÖYNÜK AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ

    Göynük’ün turizm konusunda önemli bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Kazan, Cittaslow ünvanını aldıktan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde kente ilginin arttığını kaydetti. Göynük’ün yaşayan bir açık hava müzesi özelliği taşıdığına dikkat çeken Kazan, “Göynük’ün her sokağında, her köşesinde tarihin izlerini keyifle takip edilebiliyor, zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz. Bizim görevimiz bu canlı ve zengin tarihimizi koruma-kullanma dengesi içinde sürdürebilir kılmak. Göynük Belediyesi olarak, Dünya Sakin Şehirler Ağı Cittaslow Birliği’ne kabul edilmemizin en önemli nedenlerinden biri de, tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatma yönündeki kararlılığımız ve sürdürebilirlik bilincimiz” değerlendirmesinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Tarihi, Kentler, Birliği’nden, ‘Sakin, Şehir

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