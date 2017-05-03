Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye yeniden üye olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kemal Kazan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, millete hizmet yolunda 16 yıl önce temellerini attığı ve bugün güçlü Türkiye’nin mimarı olan AK Parti’ye dönüşünün gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Beraber çıktığımız, beraber yürüdüğümüz bu yolda, şimdi daha güçlü, daha istikrarlı, daha kararlı ve daha bütünüz. Milletimiz, partisini lideriyle buluşturdu. Partimizin Kurucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, 21 Mayıs’ta Genel Başkanımız olmasıyla, ‘Güçlü Türkiye’ için güçlü liderimizle, AK Parti çatısı altında birlik beraberlik içinde, aydınlık gelecek için yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan Referandumu ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yuvası, sevdası AK Parti’nin kapılarını yeniden açan başta Göynük halkı olmak üzere tüm milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”