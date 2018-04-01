HABER:Gönül Olutürk

Başkan Kazan önceki gece evinde olduğu sırada aşırı böbrek ağrısı şikayetiyle önce Göynük Devlet Hastanesine ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ise oradan da Özel Çağsu Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu böreklerinde taş olduğu belirlenen Başkan Kemal Kazan tedavi altına alındı. Böbreklerinde bulunan taşları dökmesi için tedaviye başlanan Kazan’ı ise ilimiz siyasileri yalnız bırakmadı. Hastaneye akın eden arkadaşları Kemal Kazan’a moral verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan kazan, “Şahsımı hastanede yalnız bırakmayan Ak Parti Bolu İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ticaret Odası Genel Sekreteri İsmail Gören, Seben Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ, Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya ve Geyve Belediye Meclis Üyesi Murat Baltaoğlu, RC Group CEO’su Refik Dikmenli, Kaymakamlık Personelimiz İsmail Kavak, Göynük İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Zeki Karar ve uzaktan yakından telefonla arayan, mesaj çeken çiçek yollayan ve dualarını eksik etmeyen tüm eş, dost ve akrabalarıma teşekkür diyorum. Hepinizden Allah Razı Olsun” paylaşımında bulundu.