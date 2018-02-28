Haber: BMA

Göynük halkının uzun zamandır beklediği müjdeli haberi Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, AKSA Doğalgaz yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası duyurdu. Belediye Başkanı Kemal Kazan, Aksa Doğalgaz yetkilileri Ufuk Akdemir ve Evren Tekelioğlu’nu makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede ilçeye doğalgaz getirilmesi konusu ele alındı. Başkan Kazan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sakin Şehir Göynük’ümüze doğalgaz getirmek var gücümüzle çalışıyoruz. Aksa Doğalgaz yetkilileri Ufuk Akdemir ve Evren Tekelioğlu ile beraber fizibilite çalışmalarına başladık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.