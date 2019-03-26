Kemal Kazan, “Söz verdik, yaptık”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Göynük Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan, seçim çalışmalarını sahada vatandaşlar ile bir araya gelerek sürdürüyor. Öte yandan Kemal Kazan, mevcut Belediye Başkanı olarak da verdiği sözleri yerine getiriyor. Başkanlığı döneminde ilçede çeşitli yerlerde park alanları oluşturan Göynük Belediyesi, eskiyen oyun grupları için de harekete geçti. Göynük Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan yürütülen çalışmalar hakkında, “Bizim için en değerli şey evlatlarımızın yüzündeki tebessüm. Onlar için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza söz vermiştik ve Entife Sokaktaki oyun gurubumuzu yeniledik. Söz verdik, yaptık. İnşallah 31 Mart’tan sonra da vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde çocuklarımız için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Göynük için çalışacak, Göynük için yorulacağız” diye konuştu.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen hibeye de değinen Belediye Başkan Adayı Kazan ayrıca şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ilimizi ziyaretinde kendisine ilçemizde devam eden ve proje halinde olan çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve destek istemiştik. Sağolsun kendileri bizi kırmayıp çalışmalarımızda bize destek olacağını söylemişti. Bunun neticesinde bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ‘Tarihi Arasta Çarşısı Sokak Sağlıklaştırması’ projemiz için 500 bin TL hibemiz çıktı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımız Kurum’a desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum.”