Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan Kılavuzlar köyüne gerçekleştirdiği ziyarette ağaç oymacılığı ve tahta kaşık ustaları ile bir araya geldi. Ustalar ile sohbet eden ve ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgiler alan Başkan Kemal Kazan, Osmanlı’dan bu yana el emeği göz nuru oyma tahta kaşık yapan ustaları ile ünlü Kılavuzlar köyünün Göynük’ün kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu, ancak günümüzde tahta kaşık ve ağaç oymacılığı ustalarının ne yazık ki günden güne azaldığını, bu sanatın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Belediye Başkanı Kemal Kazan ayrıca, “Göynük Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına birçok çalışma yürütülmektedir. Göynükümüz için çok önemli bir kültürel miras olan ağaç oymacılığı sanatının gelecek nesillere aktarılması hususunda Göynük Belediyesi olarak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projemiz inşallah kısa sürede hayata geçirilecek, tahta kaşık ve ağaç oymacılığı ustalığında yeni çıraklar yetiştirilmesiyle de bu kültürel miras devam ettirilecek” diye konuştu.