Kemal Kazan’a övgüler yağdı

Haber: Aysun BEYKOZ

TSO Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın başkanlığını yürüttüğü ve tarihi İpekyolu koridorunda bulunan il, ilçe ve beldeleri kapsayan İpekyolu Belediyeler Birliği’nin, bölgenin sosyo-ekonomik gelişiminde, başta turizm olmak üzere önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Ateş açıklamasında şunları söyledi:

"7 ilden 18 belediyenin yer aldığı İpekyolu Belediyeler Birliği, tarihi İpekyolu koridorunda yer alan belde ve yörelerdeki kültürel varlıkların, bu yörelere ait geleneklerin tanıtılarak turizme en iyi biçimde kazandırılmasını amaçlıyor. İpekyolu koridoru, doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir ticaret hattı olmasının yanı sıra, yarattığı kültürel etkileşim ile de büyük öneme sahiptir. Bugün Ankara’dan Eskişehir’e, Bilecik’e kadar birçok ilimizin belediyeleri, İpekyolu Belediyeler Birliği çatısı altında bir araya gelmiştir. Burada önemli bir tarihi-kültürel miras söz konusudur. Birliğin Başkanlığı görevini de ilimizde Göynük Belediyesi’nin yürütüyor olması son derece memnuniyet vericidir. İpekyolu Belediyeler Birliği’nin, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’ın başkanlığında ve gayretli çalışmalarıyla, bölgenin turizm başta olmak üzere sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz de yapılan son Meclis toplantısında Birlik Başkanı Kemal Kazan’ın önerisi ve Meclis üyelerinin teveccühüyle Birliğin Danışma Kurulu’nda görev üstlenmiş bulunuyoruz. Birliğin çalışmalarına mümkün olduğunca katkı vermeye çalışacağız. Hep savunduğumuz konulardan birisi yerinde iş ve istihdamı sağlamak olmuştur. Bunun için yöresel dinamiklerimizi en verimli biçimde harekete geçirip ekonomimize kazandırmalıyız. Bu noktada İpekyolu Belediyeler Birliği önemli bir misyon üstlenmiş, elini taşın altına koymuştur. Birliğe üye Göynük, Mudurnu, Taşkesti ve diğer tüm ilçe belediyelerimizle birlikte ilçe, belde ve yörelerimizdeki turizmi geliştirme, ekonomik hareketliliği artırma yönünde faaliyet göstereceğiz."