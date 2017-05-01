Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, alın teri ve birlik vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle başta ülkemiz olmak üzere ilimiz ve ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışan Göynük halkı ve tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu, kazançları bereketli olsun.

Hükümetimizin büyük desteği ile oluşturduğumuz politikalar sayesinde işçi kardeşlerimizin çalışma standartlarının en üst seviyeye çıkarılmasını sağladık. ‘Önce işçi sağlığı ve güvenliği’ diyerek çalışma alanlarında gereken önlemlerin alınmasını sağladık. Emeklerinin gelişmemize olan katkısını hiçe sayamayacağımız işçi ve emekçilerimizin birlik ve bütünlük içinde çalışmasına öncülük ettik. Bundan sonraki süreçte de işçi ve emekçi kardeşlerimiz için bu önemli politikalarımızı genişleterek devam ettireceğiz. Bu vesile ile tüm dünyada olduğu gibi bu özel günün, adına yakışır şekilde; barış, huzur, dostluk, bütünlük ve kardeşlik duyguları içinde, dayanışma bilincini yaygınlaştıracak etkinliklerle kutlanmasını temenni eder, tüm çalışanlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlarım.”