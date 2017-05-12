Haber: BMA

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, hemşirelerin yapmış oldukları hizmetin toplumdaki değerine dikkat çekti. Başkan Kazan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, ‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev ifa eden fedakâr hemşirelerimiz, yerine getirdikleri bu kutsal görevle hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için çalışır. Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. İnsan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.”