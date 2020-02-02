Kemal Özkan ağabeyi kaybettik

Haber: C. Kutay Aykan

Levent Özkan’ın babası, CHP eski Bolu Belediyesi Meclis üyesi Birdal Esen’in kayınpederi Kemal Özkan, yaşamını yitirdi. 65 yıl önce matbaacılık ve basın sektörüne giren Özkan, aynı zamanda haftalık çıkarttığı Bolu Haber Gazetesinin hem imtiyaz sahibi hem de başköşe yarlığını yıllarca sürdürdü.

Hakkın rahmetine kavuşan Kemal Özkan’ın cenazesi bu gün (2 şubat pazar) Beşkavaklar Mh. Necdet Gören Cd. Tunçok Blokları B Blok Daire:4 deki evinden alınarak Beşkavaklar Yeni Camii de kılınacak ikindi namazına müteakip Paşaköyü mezarlığına defnedilecektir. Özkan ve Esen ailesine başsağlığı merhuma ise Allahtan rahmet dileriz.