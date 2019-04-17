Kemer takmayana ceza yolda

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İl Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk alanlarında emniyet kemeri uygulamalarına başladı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı uygulamalarda çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri ceza yazarken, birçok araç sürücüsünün şehir içi trafikte genelde kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Denetimlere ilişkin ilk öncelikli hedefimiz yaralanmalı ve ölümlü kazaların sayısını nasıl azaltabiliriz onun hesabındayız diyen yetkililer, “Görüyoruz ki birçok araçlarda muayene eksikliği mevcut. Dolayısı ile araçların lastikleri olsun, muayenede bakılması gereken kusurları olsun, bunların düzeltilmesi hem sağlıklı bir seyahat sağlayacak hem de kaza riskini azaltacak. Buradaki amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. ” ifadelerini kullandılar.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yıl içerisinde emniyet kemeri, araç muayenesi ve benzeri konularda çok sık ve periyodik aralıklarla denetim yapacakları belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 09:42