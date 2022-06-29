Kemerciler Kooperatifi Mustafa Allar’ı ziyaret etti



Haber: Okay Özcan

Gerede Kemerciler Kooperatifi başkanı ve yönetim kurulu üyeleri genel kurul sonrası Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret ettiler. Kemercilerin istek ve temennilerinin de değerlendirildiği ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan ve yapılması planlanan Kemerciler Sitesi ele alındı.

“KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Genel kurulda güven tazeleyen Gerede Kemerciler Kooperatifi Başkanı Halil Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretimize geldiler. Kendileri ile; projelerimiz arasında yer alan Kemerciler Sitesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Belediye olarak Kemerciler Sitesi alanı ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize kazandırmaya devam ettirdikleri istihdamlar ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, yapılan genel kurulun kendilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 16:51