Kemerciler sitesi yapımının hızlandırılması adına Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın makamında ziyaret eden kooperatif üyeleri, binanın yapılacağı alanın tespiti için istişare ettiler.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmasında; “Kemercilerimizin birçoğunun bulundukları ortam çalışma koşullarına uygun değil. Kemerciler Kooperatifinin kurulması bizim için öncü bir çalışmaydı. Alternatif yer önerileri sunduk. Alan netleşince kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonra yapacağınız çalışmaların arkasındayız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Biran önce kemerciler sitesi yapımına başlayıp kemercilerimizin çalışma koşullarını düzeltmemiz, aynı zamanda şehri yaşanabilir hale getirmemiz lazım” dedi.

Önümüzdeki günlerde Kemercilerin tamamı ile bir araya gelinerek toplantı düzenleneceği öğrenildi.