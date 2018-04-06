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06 Nisan 2018 Cuma
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    • “Kendi ekibim bana kazık attı”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yıkım kararı alınan Beşkavaklar Mahallesindeki metruk bina konusunda Meclisin Nisan Ayı Birinci Birleşim Toplantısında CHP Belediye Meclisi Erhan Beykoz’a teşekkür ederek, ekibinin kendisine kazık attığını söyledi.

    06 Nisan 2018 Cuma 16:40
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    “Kendi ekibim bana kazık attı”

    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Parti Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz, Beşkavaklar Mahallesi’nde okuldan kaçan öğrencilerin oyun alanı, alemcilerin mekanı haline gelen ve vatandaşlara korku salan metruk bina konusunu geçtiğimiz meclis toplantılarında olduğu gibi Nisan Ayı Birinci Birleşim Toplantısında da gündeme taşıdı. Beykoz, bina ile ilgili verişen yıkım kararını Başkan Alaaddin Yılmaz’a verdiğini ve bu konuda belediye ekiplerinin incele yaptığını ancak halen daha yıkım işleminin başlatılmadığını ve bu binanın birileri tarafından mı korunduğunu söyledi.

    “BURADAKİ SUÇ VE SORUMLULUK KENDİ EKİBİMİN”

    Beykoz’un bu sözleri üzerine bir açıklama yapan Başkan Alaaddin Yılmaz, bu konuda kendi ekibinin kazık attığını söyledi. Yılmaz, “Erhan beyin beni uyarmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü benim ekibimin bana verdiği bilgi ile Erhan beyin bana verdiği bilgi uyuşmadı. Bizim ekip bana bu durduruldu dedi. Bende ekibime güvendim ve durduruldu sandım. Ama üst mahkeme siz yanlış karar aldınız, bunu encümenle yapacaksınız demiş. Yani kendi ekibim bana kazık atmış. Bende kendi ekibim doğru bilgi veriyor diye rahat hareket ettim. Şu an bu konunun üzerine gidiyoruz ve devam edeceğiz. Buradaki suç ve sorumluluk kendi ekibimin beni manipüle etmesidir. Gereği neyse o yapılacak. Benim yanıltılmamın önüne geçtiği için Erhan Beykoz’a teşekkür ederim. Maalesef 14 yıl sonra Belediyedekiler beni doldurdu” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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