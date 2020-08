“Kendi kendine yetecek bir ülkeyiz”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, salgın sürecinde Türkiye’nin tarımsal faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evrendilek, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini tarımsal gücü ve potansiyeliyle en sağlıklı şekilde atlatan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bundan sonra meydana gelebilecek salgın, afet ve benzeri durumlar karşısında ülkenin daha refleksli olacağına inandığını ifade eden Evrendilek, şöyle konuştu: "Birinci öncelik olarak, alanında çalışma yaptığımız coğrafi işaretli ürünlerin üretim hacminin attırılmasını sağlamamız lazım. İkinci önceliğimiz ise bu ürünlerin tüketiciye ulaşımının sağlanması. Bu ikisini sağlamak zorundayız. Bu iki konunun altyapısını sağladığımızda olumsuzluklar karşısında daha hazırlıklı oluruz. Pandemi sürecini biz ülke olarak birçok ülkeye göre çok daha sağlıklı bir şekilde atlattık. Büyük ülkelerde çok daha büyük sıkıntılar oldu."

Evrendilek, pandemi süreciyle coğrafi işaret çalışmalarının önem kazandığını vurgulayarak, Türkiye'nin her ilinin kendine özel gıda ürünlerine sahip olduğunu dile getirdi.

"İKİNCİ BİR SALGIN KARŞISINDA TARIMSAL ÜRETİMİ ARTTIRMALIYIZ"

Bu gıda çeşitliliğinin Anadolu topraklarının verimliliğinden kaynaklandığını aktaran Evrendilek, "Olabilecek ikinci bir salgın karşısında tarımsal ürünlerimizin hacmini arttırmalıyız. Ayrıca ürünün muhafazasını sağlamak için altyapıyı oluşturmamız lazım. Örneğin sebze ve meyve gibi ürünlerin muhafazasını sağlamamız lazım" dedi.

Türkiye'nin hiçbir ülkede olmayan zenginliğe sahip olduğunu anlatan Evrendilek, bu zenginliğin değerlendirilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Ülkede pandemi sürecinin başarılı yönetildiğine işaret eden Evrendilek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin pandemi sürecindeki en büyük şansı, çoğu tarımsal ürünün bu ülkede yetişiyor olması. Her ilin kendine has ürünü var. Kendi kendine yetecek bir ülkeyiz. Bizde bu imkan ve potansiyel mevcut. Anadolu'da her ürün yetişiyor. Edirne'den Ardahan'a, meyvesinden çayına kadar her şey var. Bunların arttırımını yaparken de sağlıklı ve doğal ürün üretmek asıl amacımız olmalı. Sürdürülebilir tarım yapmamız lazım."

Evrendilek, tarımda sağlıklı ve yeterli ürün üretiminin aynı zamanda sanayi için de önemli yatırım ve altyapı olacağını sözlerine ekledi.