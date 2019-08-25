Kendi yaralarını kendileri sardı

Haber: C. Kutay AYKAH

Cadde üzerindeki bisiklet yolunda aşırı sürat yapan iki küçük çocuk az kalsın kaza kurbanı oluyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden küçük çocuk ile arkasında oturan arkadaşı bir anda devrildiler ve acılar içerisinde kıvranmaya başladılar. Bu durumu gören duyarlı vatandaşlar küçük çocukların yardımına koşarak onları teselli etmeye çalıştılar.

Bacaklarından yaralanan iki küçük çocuk yine duyarlı vatandaşlar tarafından İzzet Baysal Caddesi Tabaklar Hamamı önündeki kökez çeşmesine getirildiler. Bacakları kan içerisinde kalan iki arkadaş, suyla kanayan bacaklarını temizleyerek kendi kendilerini tedavi etme yoluna gittiler. Cadde üzerinde süratli bir şekilde bisiklet kullanmanın ne kadar tehlikeli ve sakıncalı olduğu da görmüş oldular. Neyse ki böylesine bir kazanın küçük sıyrıklarla atlatması ise olayın sevindirici tarafı oldu.