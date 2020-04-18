Kendileri öldü torunları yoğun bakımda

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Göynük ilçesinde yaşayan yaşlı çift 3 gün arayla koronavirüse yenik düştü. Göynük ilçesine bağlı Ekinciler Köyünde yaşayan Ali Çetin Bolu’da korona virüs tedavisi gördüğü ve 2 testinin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Yaşlı adam sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Yalova’da yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir anda rahatsızlanan yaşlı adam daha önce yapılan iki testinin de negatif çıkmasına rağmen hayata gözlerine yumdu. Ali Çetin’in eşi Ayşe Çetin de üç gün önce korona virüs nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Çiftin torunu olan İbrahim Çetin ve eşinin de yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

Yaşlı çiftin Köyü olan Göynük İlçemize Bağlı Ekinciler köyü safran ardı mevkii ve bu köye komşu olan İbrahim özü köyünün de karantina altına alındığı iddia edildi. Bu yeni ölümler ile birlikte ilimizde Covid 19 sebebiyle yaşanan ölüm sayısı üçe yükselmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2020, 21:12