Haber: BMA

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erasmus Plus programı kapsamında İspanya ve Çekya (Çek Cumhuriyeti)'da eğitim görmek için giden öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’a makamında ziyarette bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Turhan Bulut, yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinin gelecekleri ile ilgili projeksiyonlarına önemli katkı vereceğine inandığını, bu tür projelerin eğitim ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek başarılar diledi.