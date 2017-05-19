Haber: Aysun BEYKOZ

Engelliler Haftası’nda düzenlenen etkinliklerde KYK’lı gençler, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak için kendilerini onların yerine koydu. Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin dünyaya bir kere de engellilerin gözünden bakmaları ve onların karşılaştıkları problemleri daha iyi kavramalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Diğergamlık Durağı da bunlardan birisiydi. KYK yurtlarında oluşturulan özel noktalarda “Engelli olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla karşılaşan öğrenciler, engelleri empati kurarak aşmaya çalıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Engelleri aşmak o kadar da kolay olmadı. Kimileri gözleri kapalıyken beyaz bastonla yön bulmaya çalıştı, kimileri tekerlekli sandalyeyle rampa tırmanırken zorlandı, kimileriyse koltuk değnekleriyle merdivenleri kullanmayı denedi. Engelli olmanın nasıl bir duygu olduğunu deneyimleyen öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerin etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdıkları not kağıtları “Şükür Ağacı” adı verilen panolarda toplandı. Yazılanlar arasında “Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Onlara engel olmayın”, “Yaşama sevinci ile hayata tutunan tüm kardeşlerimizin yanındayız”, “Bizler deneyim için bile zorlanıyorsak bunu yaşayanlar kim bilir neler hissediyor” gibi ifadeler yer aldı. Hafta boyunca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile engelli bireylerin yer aldığı ailelere de ziyaretlerde bulunuldu.