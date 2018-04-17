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    • “Kendileriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

    Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Muhtarlar Derneği’nin geçtiğimiz gün düzenlenen Genel Kuruluna katıldı.

    17 Nisan 2018 Salı 12:24
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    “Kendileriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

    Haber: BMA

    Mengen Muhtarlar Derneği Başkanlığı’nın Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Aşçılık Okulu Restoranında düzenlenen Genel Kurula, İlçe Kaymakamı Hasan Günaydın, Belediye Başkanı Turhan Bulut, İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı. Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmasında muhtarların halka verdikleri hizmetlerle Yerel Yönetimler için çok önemli bir noktada olduklarını belirterek, “Muhtarlarımız gerek ülkemiz, gerek ilimiz için yaptıkları çalışmalar ile halka en yakın durumdaki kişilerdir. Özellikle yerel yönetimlerimizin yapacağı çalışmalarda bilgi sahibi olmak için ve gerçekleştirilecek projelere ilişkin görüş alınan stratejik bir noktadadır. Bu anlamda ilçemizde de yapacağımız çalışmalar nezdinde sık sık biraraya geldiğimiz değerli muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kendileriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Belediye, Başkanı, Turhan, Bulut

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