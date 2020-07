Haber: BMA

Yemyeşil bahçesi, açık havada yemek isteyen misafirler için özel hazırlanmış kamelyaları, modern ve geleneksel mimarinin buluştuğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ferah kapalı mekanı ile Narven bünyesinde hizmetlerine devam eden Pançeta Et Restoranı, ‘Kendin Pişir, Kendin Ye’ konseptini de misafirlerinin tercihine sunmaya başladı.

SEMAVER EŞLİĞİNDE KAHVALTI KEYFİ

Özel tekniklerle pişirilmiş birbirinden lezzetli et sunumlarının servis edildiği Pançeta Et Restoranı’nda doğal ürünlerle hazırlanmış kahvaltı sunumları, semaverde sunulan çay servisinin yanı sıra Bolu Mutfağının geleneksel lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.