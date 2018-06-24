112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi mezarlıkta yapılan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Şahsın daha önce opioid kullanımı nedeniyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay Paşaköy Mahallesi’nde bulunan Paşaköy Mezarlığı’nda meydana geldi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Orhun B. isimli şahıs mezarlığa gelerek mezarlığın içinde bulunan bir aile kabristanının kapısına üzerinden çıkarttığı gömlekle kendini astı. Mezarlık bekçisi genci bir anda görerek müdahale etti. Mezarlıkta bulunan vatandaşların yardımıyla gömlek şahsın boğazından çıkartıldı.

SON ANDA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Gence il müdahale olay yerine gelen 112 acil ekiplerincemezarlıkta yapıldı. Tekrar hayata döndürülen Orhun B. İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri intihar girişiminin nedenlerini araştırıyor.

Şahsın daha önce opioid kullanımı nedeniyle Bolu’da bulunan ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

OPİOİD NEDİR?

Opioidler, haşhaştan elde edilen bir ilaç grubudur. Öncelikle analjezik (ağrı kesici) olarak kullanılırlar. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra çoğu opioidler; öfori (mutluluk, coşku) ve sedasyon (yatışma) hissi verir. Yan etkiler, uyuşturucu kullanımında ilaçları popüler hale getirir.