Kendini jiletledi

Haber: Aysun BEYKOZ

Olay gece saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu parkı içerisinde meydana geldi. Gece devriyesinde Uğur Mumcu parkı çevresinde bulunan Bekçiler park içerisinde bağıran ve kendine zarar veren E.Ö’yü fark ettiler. Şahsın Kollarında derin kesiklerin meydana gelirken, elindeki Jileti almayı başaran ekipler daha sonra 112 ekiplerinden destek alarak ilk müdahalenin ardından tedavisi için Köroğlu Devlet Hastanesi Merkez ünitesine naklini sağladılar.

Ailesel ve Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen E.Ö ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köroğlu devlet hastanesi acilinde tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.