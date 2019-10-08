Kendini “MATADOR” sandı

Haber: C. Kutay Aykan

Şüpheliler, adliyeye getirildiği sırada sanıkların bir yakını, basın mensuplarının üzerine yürüyerek önce el kol hareketleriyle, “Ne çekiyorsunuz. Çekmeyin. Al al bunu çek” diyerek bağırmaya başladı. Bu hareketleriyle pek etkili olamayan sanık yakın bu seferde kendisini boğa güreşçisi matador gibi zannedip üzerindeki montunu çıkartarak, basın mensuplarını engellemeye çalışması ilginç görüntüler sahne oldu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Şüphelilerin üst aramalarında, Yavuz Cengiz (30) isimli kişinin üzerinden 2,20 gram metamfetamin maddesi ve 1,80 gram esrar, Tanya Deysimenna isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar, Volkan Kocaman üst aramasında 14 adet hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise 130,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildiği sırada bir yakını üzerinde bulunan montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya çalışarak "Al al, bunu çek" diyerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Savcılık ifadesinin ardından mahkeme çıkartılan uyuşturucu tacirlerinden Yavuz Cengiz ile Volkan Kocaman tutuklanırken, kuaförlük yapan Tanya Deysimenna ise Adli Kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.