Kendini öldürmek istedi

Haber. Aysun Beykoz

Eşi ile sorunlar yaşadığı öğrenilen ve çocuklarından ayrı tutulduğunu gösterilmediğini iddia eden M.Ö gece saatlerinde polise zor anlar yaşattı. Elinde bıçak ile kendine zarar vereceğini söyleyen M.Ö “4 çocuğum var bana göstermiyorlar. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim çocuklarımı çok özledim” diyerek feryat etti. Olay yerine gelen asayiş ekipleri uzun süre M.Ö ile konuşurken bir anlık boşlukta şahsın elindeki bıçağı alarak sakinleştirmeye çalıştılar. Şahıs olay sonrası 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.