Kendini yakarak intihar etmek istedi

Haber: Esra Öztürk

Olay, öğle saatlerinde ilimiz Kent Meydanı Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ile yaşadığı sorunlar dolayısıyla evi terk eden 44 yaşındaki Ş.B. intihar etmeye kalkıştı. Ş.B. yanına aldığı benzin bidonu ile Anıt Park’a geldi. Benzin ile kıyafetlerini yakan Ş.B.’yi gören vatandaşlar hemen Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda Polis ekibinin yanı sıra İtfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ş.B.’yi elindeki benzin bidonu ile gören polis ekipleri, intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Polis ekiplerinin uğraşları sonucu intihardan vazgeçen Ş.B. benzin bidonunu polise teslim etti. Ş.B. daha sonra ambulansa alınarak sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevkedildi. Hastaneye sevk edilen Ş.B., sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen Ş.B.’nin ailesi ise yaşadıkları şoku atlamaya çalıştı. Babalarının ambulansta olduğunu gören çocuklar gözyaşlarını tutamadı. Ş.B.’nin ailesi de ifade vermek üzere karakola götürüldü.