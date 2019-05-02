Kendisi hariç herkesi suçlu ilan etti

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından işten çıkartılan 97 işçiye destek vermek için işçilerin kurduğu çadıra giden ve işçilerin tekrar işlerine iade edilmesi için başlatılan imza kampanyasınadestek veren Alaaddin Yılmaz, “Ben buradayım kimse merak etmesin. Her şeyin sorumlusu benim. 2 ilçe belediyesinin kaybedilmesinin sorumlusu da benim. İl Genel Meclisinde CHP’den 3 kişinin seçilmesinin sorumlusu da benim. Ben sıradan bir adam değilim. Gücüm hala vardır. Gücümü de halktan alıyorum. AK Partiden nemalananlardan değilim. Bolu’da Ak Partinin anası da benim. Yıllarca benim oram buram oynamadı.Eğer adayların karşısında pozisyon alanlar varsa bunlar utansınlar. BuradaTayyip Beyin beni kastettiğin ifade ediyorsanız. Tayyip Bey beni kastedecek kadar Alaaddin Yılmaz'ı tanımayan biri değildir. AK Parti'de herkes partiyi kullanmak için gelebilirler ama AK Parti'de herkes gider dün nasılsa bugün ben tek başıma Bolu sokaklarında dolaşacak yiğit bir Alaaddin Yılmaz'ım. Ben idealist adamım. Türkiye'de kaç idealist adam kaldı bunun hesabını verecekler versinler” ifadelerini kullandı.

FATİH METİN’E YÜKLENDİ

31 Mart seçimlerinde AK Partiden belediye başkanlığı için aday gösterilen ve seçimi kaybeden Fatih Metin hakkında şok sözlerde sarf etti. Yılmaz, seçim öncesi Fatih Metin’in adını duyduğunda seçimi kaybettiklerini anladığını belirterek, “Fatih Metin’le seçimi kazanmanın mümkün olmadığını herkese söyledim. Metin’den Bolu’ya aday olmayacağını ve seçimin mağlubu olacağını anlattım. Metin, benim projelerimi yok sayarak olmayacak projeleri ortaya koydu. Tanju Özcan’ın kazanacağına da adım gibi emindim. Özcan, hiçbir söyleminde beni kötülemedi. Yaptığım hizmetler için bana teşekkür etti” şeklinde konuştu.

ÖNCE KAŞARALI ÇIKARTIRDIM

15 yıl önce göreve başladığında 117 işçiyi işten çıkarttığım için beni tefe koydular diyen Yılmaz; “İşçi çıkarttım diye kıyamet koparttılar. Yapayalnız kalmıştım ve tek sığınacak yerim Arçelik oldu. Rahmetle Adnan Tüfekçi bana sahip çıkan tek kişi oldu. Ama hala dimdik ayaktayım. Çıkarttığım işçiler için bana yardımcı olun dedim. Ne işçiler, ne CHP ne de sendika, kimse destek olmadı.İlk gireni ilk çıkarttık. Bilseydim önce kaşarları çıkartırdım. Bu ayıbın sahibi ben değilim” dedi.

HAİNLERİ MECLİS ÜYESİ YAPTILAR

Yılmaz çok konuşulacak ve çok ses getirecek açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Hainleri Belediye Meclis üyesi yaparsanız, işte benim gibi yalnız kalırsınız. Fakat ben hala başı dimdik geziyorum. İkiyüzlülükten kurtulmak gerekir. Ak Parti, Bolu'da yerel seçimlerde tam anlamıyla alabora oldu. Bolu'da belediye başkanlığı kaybedilmedi sadece. İl Genel Meclisi'nin yarı yarıya kaybı sağlandı. 2 tane ilçeyi daha kaybettik. 2 tane ilçede de bizden aday olmayı isteyip de, aday yapmadığımız için bizim karşımıza çıkıp kazananlar oldu. Hatta 3 yerde böyle oldu. Bu ne demektir, 'Türkiye'nin her tarafında seçimlerde ufak tefek oynamalar olmuştur. Bolu alabora olmuştur. Eğer 3 yerdeki, 2 ilçe ve 1 beldede bizde aday gösterilmemesine rağmen kazanmasının sorumlusu bensem ben yiğit olarak buradayım. İl Genel Meclisi'nin yarı yarıya kaybedilmesinin sorumlusu bensem, ben dimdik ayakta olarak buradayım” diyerek meydan okudu.