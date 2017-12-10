Haber: Semih BAYKAL

CHP Bolu İl Teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hakan Özmen ve diğer meclis ile parti üyeleri katıldı.

Kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersan Türkoğlu, Bolu Belediyesi’nin su fiyatlarından aldığı paraları eleştirerek; “Su fiyatları ile ilgili araştırma yaptık. Hem komşu iller, hem de ilçeler için. Düzce’de 4 kişilik bir aile 54 lira 40 kuruş artı KDV su parası öderken, 80 artı KDV ödüyor. Dijital sayaçlar için ise Bartın’da bir aile 45 TL artı KDV öderken, Bolu 60 artı KDV ödüyor. İlçelerimiz de ise bu durum çok daha ucuz. Mengen Belediyesi’nde 4 kişilik bir 30 artı KDV ödüyor. Mudurnu’da ise 42 TL artı KDV ödüyor. Basın açıklamasında başkanımız yüzde 15’erlik indirimlerden bahsetti. Bolu Belediyesi’nin su hizmetinden yararlanan hiçbir vatandaşımızın bundan yararlandığını düşünmüyorum” dedi.

“FAŞİST BİR UYGULAMA YAPILDIĞINDAN HABERDAR OLDUK”

Türkoğlu’nun ardından konuşan Özcan’ın da hedefinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz vardı. Özcan açıklamalarında, belediye meclisinde faşist bir uygulama olduğunu söyleyerek; “Son 2 – 3 yıldır belediye başkanını fazla başı boş bırakmıştık. Biz söylemeden Bolu halkı neler yapabileceğini görsün istiyorduk. Meclis üyelerimizde bizim boşluğumuzda yine sıkı takipteydi. Fakat onlara da nasıl faşist bir uygulama yaptığından haberdar olduk. Bolu halkını bunu görmesine ve değerlendirmesini bekledik. Bolu Belediye meclisinin toplantılarını ulusal basın çekip haber yapsa çok izlenen haberlerden biri olacak. Bolu Belediye Meclisi’nde çok daha fazlası yaşanıyor, görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEP ÜSTÜN SAYIYOR KENDİNİ”

Özcan’ın konuşmasının ardından, Aksoy’da açıklamalarda bulunarak, Bolu Belediye Başkanını Alaaddin Yılmaz’ın hep kendisini üstün saydığını söyleyerek; “Kümesler 1 yıl boyunca 6 defa dökülüyor. Bunun için uygun depolar yapılırsa çevre kirliliği olmayacak. Gübreleri saklayıp kullanırsanız 4 kat daha verim alırsınız. Bunun firmalar tarafından desteklenmesi lazım. Biz, 6 yıl önce Bolu Belediye Başkanı ve Bolu Valisi’nin projesi ile protokol imzaladık. Belediye Başkanın, çok bilmişliğinden dolayı, her işe bilmediği halde karışmasından dolayı bu güne kadar hayata geçiremedik. Suçlusu odur. Söylemlerinde de arada sırada söylüyor ben özel insanım diye. Kendini böyle görmesinden dolayı olmuştur.

Belediye başkanı hep üstün sayıyor kendini. Karadere suları bir 15 sene daha çeşmelerden akacak durumda değil. Karadere Tüneli’ni, Bolu Dağı Tüneli ile eşteş görüyor. Yapmış olduğu bir su getirme tünelini mukayese edip, devletten daha üstün olduğunu söylüyor. Her söyleminde yapıyor. Ben kendisini bir meclis toplantısında uyardım. Daha sonra 6 ay söz hakkı alamadım. İyi şeyler başkanın fakat kötü şeyleri kabul etmiyor.

Her seferinde desteksiz atarak Bolu Belediyesi’nin dünyanın en zengin olduğunu söylüyor. Madem öyle neden geçen mecliste 15 Milyon kredi yetkisi aldı. Bunun en tehlikeli yanı ise kredinin özel bankalardan çekebilme durumu. Bu Bolu Belediyesi’nin geleceğini riske atmaktır. Başkan her şeyin en iyisini bildiğini zannedip, hata yapıyor” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI BOLU’DA İYİ UYGULANMADI”

Son olarak konuşan Özmen, kentsel dönüşümün Bolu’da iyi uygulanmadığını söyleyerek; “Kentsel Dönüşüm Yasası, Bolu’da iyi uygulanmadı. En basiti Karaçayır’da uygulanması gerekiyordu, uygulanmadı. Yüksek yapılara bir tek izin verildi. Şehir Hastanesi en kıymetli araziye yapılacak. Büyüksu projesi, bütçe olarak çok yüksek ve hayal bir projedir. Geldiğimiz noktada imar açısında kilit yerdeyiz. Bize çok ihtiyaç vardır. Yeni dönemde çok daha kapsamlı anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.