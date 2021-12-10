Kendisini polis diye tanıttı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Kahraman, mahkeme heyetine; “Cezaevinin ne olduğunu öğrendim ve ders aldım. Mahkemede doğru söyleyeceğime dair kendime söz verdim” dedi.

Olay 40 gün önce Bolu merkezde meydana geldi. Tutuklu olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Gece vakti yağma ve silahla yağma” suçlamasıyla hakkında 24 yıl hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan Emre Kahraman, mahkeme heyetine, “Cezaevinin ne olduğunu öğrendim. Dersimi aldım. Mahkemede doğru söyleyeceğime dair kendime söz verdim” dedi.

Tutuklu sanık Kahraman yüzünden hem parasından hem de işinden olduğunu belirten 59 yaşındaki mağdur taksici Mustafa Okyay, davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek başından geçenleri şöyle anlattı; “Yaklaşık 40 gün önce gece saat 03.00 sıralarında şahıs, çalıştığım taksime müşteri olarak bindi. Bir müddet gittikten sonra arabayı karanlık bir yere çekmemi isteyerek bana; ‘Sen kuralları çiğnedin. Beni dolaştırdın. Ben polisim. Sana 10 bin lira ceza çıkacak. Ya ekiplere 10 bin lira veririsin ya da bana bin lira verirsin’ demesi üzerine paramın olmadığını ona söyledim ve cezam neyse çekerim dedim. O sırada elini beline attı. Silah var sanarak üzerimde bulunan hem kendi param hem de taksiden kazandığım 400 lirayı kendisine korkudan verdim. Şahıs, parayı aldıktan sonra; ‘Sende daha para vardır. Bir kurşunluk işin var. Çocuklarına yazık değil mi? Bıçaklayayım mı seni, bu konuda kesinlikle polise şikayetçi olmayacaksın’ diyerek aldığı arabanın anahtarını bana geri vererek, taksiden inerek uzaklaştı. Bu sanık yüzünden hem paramdan oldum hem de işimden. Kedisinden şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

DOĞRU SÖYLEMEK İÇİN KENDİNE SÖZ VERMİŞ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Emre Kahraman ise savunmasında, olay gecesi çok alkollü olduğunu belirterek; “O gece taksiye bindiğim doğru ama kendimi polis olarak tanıtmadım ve kendisinden zorla para almadım. Ayrıca, trafik cezası kestireceğim diye bir şey söylemedim. Aldığım paranın 300 lirasını geri iade ettim. Elime belime attığım da doğrudur. Çok alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Cezaevinin nasıl bir yer olduğunu öğrendim ve dersimi aldım. Cezaevindeyken kendime doğruları söyleyeceğime dair söz verdim. Size burada doğruları söylüyorum. Kalan zararını da gidermek istiyorum” demesi üzerine mağdur taksi sürücüsü Okyay, “Zararımı giderse de kendisinden şikayetçiyim. Bu yaşta onun yüzünden patronum beni işten çıkarttı. Bunun vebalini nasıl ödeyecek” açıklamasının ardından mahkeme heyeti, kalan zararın giderilmesi için duruşmayı 30 Aralık 2021 tarihine kadar sanığa zaman vererek, duruşmayı erteli.