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15 Mart 2018 Perşembe
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    • Kendisini polis olarak tanıtmış

    Bolu’da özel bir sektörde çalışan B.Y. isimli genç bir kadın sosyal paylaşım sitesi facebook’tan tanıştığı ve kendisini polis olarak tanıttığı Hakan Taşkıran’a gönlünü kaptırdı. Genç kadın sahte hesap ve sahte fotoğrafla kandırıldığını paraları kaptırdıktan sonra öğrendi ve soluğu mahkemede aldı.

    15 Mart 2018 Perşembe 13:13
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    Kendisini polis olarak tanıtmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Sosyal Paylaşım sitesi facebook sitesinde 2016 yılında tanıştığı Hakan Taşkıran isimli dolandırıcının kurbanı olan ve özel bir sektörde çalışan B.Y.,şahıs hakkında şikayetçi oldu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada B.Y., başından geçenleri şöyle anlattı; “2016 yılında sosyal paylaşım sitesinden Hakan Taşkıran isimli yakışıklı birisiyle tanıştım. Aramızda duygusal bir bağ başladı. Gönlümü de kaptırmıştım. Bana kendisinin polis olduğunu, hatta bekar olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Benden ilk olarak telefon borcu olduğunu ve 485 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende onu kıramadım ve hemen parayı havale ettim” dedi.

    ADI DA FOTOĞRAFIDA SAHTEYMİŞ

    Duygusal bağım her geçen gün artmıştı. Face’den sürekli olarak hep güzel sözler söylüyordu. Bende onla evlenmek istiyordum. Son olarak biraz borcu olduğunu ve hastalandığını söyleyerek benden yine para istedi. Bende 10 bin TL kredi çekip ona gönderdim. Bu güne kadar kendisine yaklaşık 14 bin TL. para gönderdim. Çektiğim kredilerle birlikte bende bankaya 35 bin TL. borçlandım. Sonradan öğrendim ki adının Hakan Taşkıran değil Aydın Akça olduğunu öğrendim, polis de değilmiş, profilindeki fotoğrafta ona ait değilmiş. Defalarca paramı geri istedim ama hem sosyal paylaşım sitesindeki hesabını hem de cep telefonunu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Hayatım bitti. Borç batağı içerisine girdim. Kim bilir benim gibi kaç tane kadının hayatını bu şekilde mahvetti. Bütün kadınlara benim bu durumum örnek olsun. Kesinlikle sosyal paylaşım sitesinden erkeklere güvenmeyin. Beni dolandıran kişinin bir an önce yakalanmasını ve adaletin önünde hesap vermesini istiyorum. En son olarak benim yanıma gelmesini istedim. Onu görmek istiyordum ve benden 130 TL’de yol parası istedi. Onu da gönderdim. Bu son görüşmemiz oldu” ifadesinde bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, özel, Sektörde, çalışan, B.Y.

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