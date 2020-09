Kene ilaçları muhtarlara dağıtıldı

Haber: Volkan Yılmaz

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara kene ilacı dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele amacıyla riskli bölgedeki 26 ilde uyguladığı kene ilacı dağıtımı ilimiz Bolu’da törenle gerçekleştirildi. Törene AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Genel Meclisi Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat muhtarlar derneği başkanları ile çok sayıda muhtar katıldı.

MURAT: “EN UYGUN İLAÇ SIRTTAN DÖKMELİ İLAÇLARDIR”

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın KKK Ateşi hastalığı ile mücadele amacıyla riskli bölgedeki 26 ilde uyguladığı kene ilacı dağıtımı için buradayız. İnsanlarda tedavisi olmayan ve ne yazık ki bazı durumlarda ölüme kadar seyreden bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının taşıyıcısı kenelerdir. Keneler yavsı, sakırga, kemi gibi isimlerle de bilinir. Genellikle otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük oval şekilli, 8 bacaklı bir böcektir. Keneler uçmazlar ve sıçrayamazlar. Yerden ve otların uçlarından yürüyerek vücuda tırmanırlar. İnsanlardan ve hayvanlardan kan emer ve kan emerken de virüsleri bulaştırırlar. Keneler hayvanlarda KKKA hastalığına neden olmazlar ancak kene felci, terleme hastalığı, anemi ve myasis gibi başka hastalıklara neden olurlar. Ülkemiz hayvancılığı da bulunduğumuz coğrafik konumu nedeniyle kene hastalıkları açısından büyük risk altındadır. Özellikle Orta Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde görünmektedir. İlimizin bu bölgeler içerisinde olması ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması da ilimizde kene ile mücadelenin önemini artırmaktadır. Kene mücadelesinde en uygun ilaç sırttan dökmeli ilaçlardır. Çünkü bu tür ilaçlar süte geçmez ve gebeliğe etkisi yoktur. İğne şeklindeki ilaçlar da çok etkilidir ancak sütü çok uzun süre bozduğundan ve gebeliği tehlikeye attığından gebe ve sağılan hayvanlarda kullanılmaz. İlacımızın dozu 100 kilogram canlı ağırlık için 10 mililitredir. İlacımızı 3 aylıktan küçük buzağılara uygulamayalım. Sürekli ahırda kalan hayvanlara da, mesela erkek hayvanlara, uygulamayalım” dedi.

AYDIN: “BOLU RİSKLİ 26 İLDEN BİRİ”

Murat’tan sonra kürsüye gelen Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise yaptığı konuşmada, “Biz aslında toplum arasında kene diye ifade ediyoruz. Bu hastalığa karşı bakanlığımızın ücretsiz olarak gönderdiği ilaçları dağıtmak; sizlere, vatandaşlarımıza ulaştırmak için buradayız. Bolu bu hastalık açısından riskli 26 ilden biri. Bu nedenle bu ilaçlar gönderildi. İnşallah biz de Tarım İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu ilaçları merkeze ve risk alanlarına göre riski yüksek olan ilçelerimize göndereceğiz. Dağıtımı yaparken de her ilçenin nüfus durumuna göre, hayvan durumuna göre bir dağılım yapılacak. Şu an içinde olduğumuz pandemi sürecinde o Avrupalı devletler vatandaşlarına bir ilaç veremezken, onların ilaçları paraylayken, tedavileri parayla yapılırken Türkiye’de buna ihtiyaç duyulmadığı bir aşamada biz, insanlarımızın sağlığını da, hayvanlarımızın sağlığı da korumak ve bu noktada onların ihtiyacına cevap vermek açısından her daim vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.

Aydın konuşmasının sonunda ise muhtarlara ve il tarım müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından kene ilacı hayvanlar üzerinde uygulandı. Uygulamanın ardından programa katılan muhtarlara kene ilacı dağıtımı gerçekleştirildi.