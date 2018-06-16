Haber: BMA

Gerede Belediyesi,yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin yüzünü gösterdiği ve hava sıcaklıklarının iyiden iyiye kendini hissettirdiği şu günlerde kene ve haşerelere karşı ilaçlama programına başladı.

Belediye ekipleri gerekli önlemleri alarak program dâhilinde bütün mahalle aralarında, göl çevresinde, çöplük çevresinde, deri arıtmada, hastane çevresi ve Esentepe ile tüm yeşil alanlarda haşere ve kene ilaçlaması yapacak. İlaçlama çalışmaları Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bal ilaçlama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar’ın Belediyemiz envanterine kazandırdığı ve ilçemizde ilk defa 2016 yılında kullandığımız ULV (Havaya yapılan püskürtme usulü) ve Holder usulü (Yeşil alanlarda bulunan haşerelere karşı) püskürtme yapan cihazımız, havaların yağmurlu olmadığı günlerde ilaçlamaya devam edecek. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha etkili olan ULV ve Holder usulü ilaçlama yöntemiyle hem daha geniş alanlara nüfuz ederken, hem de daha kısa zamanda ilaçlamalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.