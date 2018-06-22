Özel Haber: Semih Baykal

Keneler tarafından taşınan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan; ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm vakaları hala görülebilmekte. Bu nedenle kene vakalarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bolu Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve İl Sağlık Müdürlüğü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol toplantı yaptı. Toplantıda şu kararlar alındı;

“Kırımı Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için toplumun kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak tutulması, bu gibi alanlarda çıplak ayakla ya da kısa giysiler ile dolaşılmasının engellenmesi, söz konusu bölgelere av ya da görev gereği gidenlerin lastik çizme giymeleri, pantolonlarının paçalarını çorap içine almaları vb. konularında halkın bilgilendirilmesinin sağlanmasına.

Görevi nedeni ile grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske vb. giymeleri, haşere kovucu ilaçlar (repellent) olarak bilinen böcek kaçıranların dikkatli bir şekilde kullanılmasının sağlanmasına,

Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği zaman vücut belli aralıklarla kene için taranması ve kene tespit edilmesi durumunda, keneler uygun bir şekilde ezilmeden çıkartılabilmesi için sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesinin sağlanmasına,

Halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin sağlanması konu hakkında basılan broşür afişlerin ilgili kurumlarca dağıtımının sağlanmasına,

İl geneli konu hakkında hazırlanan afiş ve broşürlerin Muhtarlıklarca kahvehane, cami vb. alanlara asılmasının sağlanmasına, Cuma hutbelerinde konuya yer verilmesine,

Yerel medya ve kurumların, insanların toplu halde bulundukları yerlerde konu hakkında bilgilendirici video, slayt vb. yayımlanmasının sağlanmasına,

İnsanların toplu halde bulundukları mesire ve piknik alanlarında ilgili kurumlarca gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.”