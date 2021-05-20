Kenelere dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte keneler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Özellikle kırsal alanlarda, park ve bahçe gibi bölgelerde bulunan kenelere karşı yetkililer dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Kene bulunabilecek alanlardan dönüşte vatandaşların vücutlarını kontrol etmesinin önemli olduğu belirtildi. Kene tutunmuş olması halinde ise hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğine dikkat çekildi.

KENE ISIRIĞI

Keneler vücudun sıcak, nemli bölgelerini tercih eder. Bir kene vücuda bulaştığında, koltuk altlarına, kasıklara veya saçlı ya da yoğun kıllı bölgelere göç ederler. Beslenmek için uygun bir nokta bulduklarında cildi ısırırlar ve kan emmeye başlarlar. Kan emerek beslenen diğer haşere türlerinin aksine keneler konaklarını ısırdıktan sonra vücuda bağlı kalırlar. Isırılan diğer haşerelerin aksine, keneler genellikle sizi ısırdıktan sonra vücudunuza bağlı kalır. Kenelerin kan emme sırasında tükürük bezlerinden salgılanan zehirli maddeler ağır sinir sistemi bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu zehirli maddeler sinir uyarılarının çevresel sinirler ve omurilik üzerinden beyne iletilmesini engeller. Kene özellikle kıllı bölgelerde günlerce saklı kalabildiğinden, belirtilerin nedeninin uzun süre anlaşılmadığı vakalar mevcuttur. Ancak ciltte bir kene bulunması yaygındır çünkü keneler bir defa ısırdıktan sonra tamamen dolana kadar nadiren yerlerinden kımıldarlar. İnsan vücudundan on gün süreyle kan emebilen keneler bu süre sonunda kendilerini tamamen doldurmalarıyla birlikte konaklarını bırakarak ayrılabilirler.

KENE ISIRIĞININ BELİRTİLERİ

Kene tarafından ısırılan hemen herkes en kısa sürede herhangi bir potansiyel tedavi ihtiyacının karşılanması için doktora başvurmalıdır çünkü kenelerden insan konaklarına geçen hastalıklar ciddi ve ağır sorunlara yol açabilir. Kene kaynaklı hastalıklar genellikle kene ısırmasından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta içinde gelişirler ve çeşitli semptomlara neden olabilirler. Kene kaynaklı hastalıkların potansiyel belirtileri arasında: Isırık alanında kırmızı bir nokta veya döküntü, Ateş, Baş ağrısı, Boyun sertliği, Bütün vücutta döküntü, Halsizlik, Kas veya eklem ağrıları, Mide bulantısı, Şişmiş lenf düğümleri, Titreme ve havale nöbetleri sayılabilir. Bir belirti olmasa bile, kene ısırmasından sonra mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmak önemlidir. Kenelerin taşıdığı hastalıkların bir kısmının görüldüğü bölgelerde semptomlar başlamadan önce bile bu hastalıklar için tedaviye başlamak gerekli olabilir.