Kenelere karşı ilaçlama yapıyorlar

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri alarak program dâhilinde bütün mahalle aralarında, göl çevresinde, çöplük çevresinde, deri arıtmada, hastane çevresi ve Esentepe ile tüm yeşil alanlarda haşere ve kene ilaçlaması yapıyor. Gerede Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilaçlama çalışmalarının, Eylül ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bal ise yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar’ın Belediyemiz envanterine kazandırdığı ve ilçemizde geçtiğimiz yıllarda da kullandığımız ULV (Havaya yapılan püskürtme usulü) ve Holder usulü (Yeşil alanlarda bulunan haşerelere karşı) püskürtme yapan cihazımız, havaların yağmurlu olmadığı günlerde ilaçlamaya devam edecek. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha etkili olan ULV ve Holder usulü ilaçlama yöntemiyle hem daha geniş alanlara nüfuz ederken, hem de daha kısa zamanda ilaçlamalarımızı yapacağız” dedi.