​​​​​​​“Kenetlenme ve birlik olma zamanı”

Haber: N. Halid Altundal

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler çığ gibi büyürken, AK Parti Bolu İl Teşkilatından 292 bin 200 liralık destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı başlatması sonrası Bolu Teşkilatları olarak süratle organize olduklarını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu kampanyaya, AK Parti Bolu Teşkilatları olarak bizler de en güçlü desteği vermeye çalıştık. Türkiye, koronavirüs salgınına karşı en başından itibaren örnek bir mücadele sergilemekte, sağlık tedbirlerinin yanında aldığı güçlü ekonomik yardım ve destek paketleriyle tam bir sosyal devlet anlayışı ortaya koymaktadır. Her zaman Liderinin yanında ve emrinde olan Bolu AK Parti Teşkilatları da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 292 bin 200 lira bağışta bulunarak destek olmaya çalıştık.

“BİRBİRİMİZE KENETLENME VE BİRLİK OLMA ZAMANI”

Kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var güçleriyle çalışacaklarını belirten Doğanay açıklamasında ayrıca, “Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Bu kampanyaya destek veren İlçe ve Belde Başkanlarıma, İl/İlçe/Belde Yönetim Kurulu Üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza, Belediye Meclisi Üyelerimize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza velhasıl kelam AK Parti Ailemize teşekkür ediyorum. Şuan birbirimize kenetlenme ve birlik olma zamanıdır. Biz bize yeteriz Türkiyem” ifadelerini kullandı.