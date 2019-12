Kent Konseyi 10. yaşını kutladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kent Konseyi 10. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği geceyle kutladı. Köroğlu sofrasında gerçekleşen kutlama yemeğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy, kent konseyi üyeleri, STK temsilcileri ve şehrin önde gelen isimleri katıldı. Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy ve konsey üyelerinin geceye katılanları kapıda karşıladığı yemek İstiklal Marşı’nın okunmasının başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara geçildi. 10. yıl gecesinde konuşan Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy Kent Konseyi’nin 120’nci ayını doldurduğunu belirterek, “Kent Konseyi’ne bugüne kadar çok seçkin arkadaşlarımız hizmet ettiler. İnşallah yanılmam, sırasıyla Mehmet Özbostancı, Turgut Kalaycıoğlu, rahmetli Nadir Garipoğlu kardeşimiz ve Refik Özçelik bey yürütme kurulu üyeleri ve halkla beraber çok güzel çalışmalar yaptılar. Bunları kutlamak da bize nasip oldu. Çok mutluyuz. Refik bey bu hizmet bayrağını bize verdi, inşallah gün geldiğinde bizlerde bizden sonraki arkadaşlara en iyi şekilde teslim edeceğiz” dedi. Ulusoy gecede ayrıca yeni dönemin yol haritasını da açıklayarak, “üretim odaklı” projelerle Bolu’ya ve Bolu ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Namdar’ın konseyin kuruluş amacına ilişkin bir konuşma yaptığı gecede kürsüye en son Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gecenin Kent Konseyi’ne ve Bolu’ya hizmet edenlere “vefa” gösterilmesi anlamında güzel bir düşünce olduğunu söyledi.

“KENT KONSEYİ BELEDİYENİN ALT KURULUŞU DEĞİL”

Kent Konseyi’nin kuruluş tarihçesine değinen Başkan Özcan, Kent Konseyleri’nin 5393 sayılı yasayla yürürlüğe girdiğini ve özerk bir yapıda olduğunu söyleyerek, “Kent konseyleri belediyelere bağlı olarak, alt kuruluşları gibi çalışsın diye kurulmamış. Kent konseylerindeki amaç; değişik siyasal görüşlere, değişik hayat görüşlerine mensup kişileri, yani ortak hedefleri o şehir olan kişileri bir araya getirmek. Kent konseyi siyasi bir oluşum değil. Hiçbir zaman da olmamalı. Özerk bir yapısı var. Elbette belediyeler Kent Konseyi’ne her zaman destek vermek zorunda ama tekrar altını çiziyorum belediyenin alt kuruluşu falan değil” dedi.

“KENT KONSEYLERİNE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Kent Konseyi’nin faaliyet alanına ve beklentilere ilişkin konuşan Başkan Özcan, “Kent konseylerinden beklenen ne? O ille ilgili projeler oluşturmak, bazı kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize etmek, toplumda sıkıntı olarak konuların üzerine gidip çözüm önerileri ortaya koymak. Burada güzel bir şans yakaladık. Yani mevcut kent konseyi başkan ve üyeleri 10’uncu yıl vesilesiyle bu ahde vefa gecesini düzenleyerek aslında şu mesajı veriyorlar: Bakın biz hepimiz birlik beraberlik içerisindeyiz. Eski başkanlarımız bize her konuda yardımcı olacaklar. Herkes birer taş koymuş, biz de üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Farklı dünya görüşlerimiz siyasal görüşlerimiz olabilir ama öznemiz Bolu. Bolu’nun kalkınması, gelişmesi, daha yaşanılabilir bir şehir haline gelmesi bakımından Kent Konseylerine çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu

“BOLU’NUN YARARINA OLAN HER PROJESİNİN ARKASINDA OLACAĞIZ”

Başkan Özcan, Kent Konseyi’nin yaptığı etkinlikleri halka aktarmada eksiklikler olduğunu da belirterek, “Birçok vatandaşımız Kent Konseyi’ni sadece İzzet Baysal Şükran Günlerini tertip ediyor zannediyor. Evet İzzet Baysal Şükran Günlerini Kent Konseyi tertip ediyor ama bunun yanında bir çok etkinlik de yapıyor. Her halde bunların kamuoyuna duyurulmasında eksiklikler oldu. Bundan sonra halka duyurulması için biz de üzerimize düşeni yapalım. Kent konseyleri bundan sonra hayatın her alanına müdahil olsun. İşte Haşim Başkan ‘üretim’ dedi. Keşke bu konuda projeler üretebilsek, kooperatiflerle iş birliği yapabilsek. Biz belediye olarak Kent Konseyi’nin Bolu’nun yararına olan her projesinin arkasında olacağız maddi manevi” İfadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonra ise Bolu Kent Konseyi’nin ilk başkanı olan Mehmet Özbostancı’ya plaket takdim etti. Gecede ayrıca, geçmişte Konsey Başkanlığı yapan diğer isimlere de plaket takdiminde bulunuldu.