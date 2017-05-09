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09 Mayıs 2017 Salı
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    • Kent Konseyi İzzet Baysal Günleri Tanıtım Toplantısı Yapıldı

    Kent Konseyi’nin organizasyonuyla yapılacak İzzet Baysal Şükran Günleri Tanıtım Toplantısı Bobes’te yapıldı.

    09 Mayıs 2017 Salı 18:06
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    Kent Konseyi İzzet Baysal Günleri Tanıtım Toplantısı Yapıldı

    Haber; Esra Öztürk

    Tanıtım toplantısına Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Genel Sekreter Mustafa Namdar, Türk Ocakları Derneği Temsilcisi Muharrem Demirel, CHP İl Başkanlığı temsilcisi Remzi Kocaman, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Temsilcisi İlhami Otacıoğlu, – Kent Konseyi Kadın Meclisi Hacer Aşık, Boluspor Kulübü Başkanlığı Temsilcisi Hatice Albayrak ve Engelliler Meclisi Başkanı Şeyda Ay katıldı.

     

    Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik yaptığı bilgilendirme toplantısına göre İzzet Baysal Şükran Günleri Programı;

     

    ÇARŞAMBA 10 Mayıs 2017 Mevlid-İ Şerif Ve Hatim Duası Akşam Namazı Sonrası Yer: Yıldırım Beyazıd Camii

    PERŞEMBE 11 Mayıs 2017

    10.00 İzzet Baysal Şükran Günleri Açılış Töreni Yer: Atatürk Anıtı Önünde Toplanma (Valilik Karşısı]

    Saygı Duruşu – İstiklal Marşı Halk Adına Çelenk Sunumu (Kent Konseyi Başkanı]

    10.30     İzzet Baysal'a Saygı Ve Şükran Yürüyüşü Atatürk Anıtından İzzet Baysal Heykeline

    11.00 İzzet Baysal Anma Töreni

    Yer: İzzet Baysal Heykeli Önü Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Çelenk Sunumu (Valilik, Belediye Başkanlığı, Üniversite]

    Protokol Konuşmaları

    14.30     Fuar Açılışı Ve Ziyareti Kalıcı Konutlar Mevkii

    20.00 Bolu Kalkınma Ve Tanıtma

    Vakfı Tsm Konseri

    Yer: Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu

    Cuma 12 Mayıs 2017

    10.00 Özel Bolu Doğa Okulları

    "Hayra Adanmış Bir Ömür İzzet Baysal" Doğa Okulları Karaköy Mevkii

    14.30     Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenciler Arasında Yapılan Resim, Kompozisyon, Şiir Yarışması Ödül Töreni

    Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni

    Yer: Ticaret Ve Sanayi Odası Salonu

    20.30     "Bir Tenor Aranıyor"

    Devlet Opera Ve Balesi Yer: A.İ.B.Ü. Bordo Salon

    Cumartesi 13 Mayıs 2017

    10.00 Stantların Gezilmesi Ve Sokak Etkinlikleri Anaokulu Ve Engelli Okulları Gösterileri Kent Meydanı

    12.30     Yukarı Çarşı Esnaf Ziyareti Ve Esnafların Halka Yemek İkramı

    Yer: Yukarı Çarşı Taşhan Ve Çevresi

    14.30     Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi "Bir Çınar Hikayesi" '

    Yer: Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu

    20.00 Engelliler Konseri

    Yer: Karaçayır Kapalı Spor Salonu

    Anahtar Kelimeler: Kent, Konseyi’nin, Organizasyonuyla, Yapılacak, İzzet

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