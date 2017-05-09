Haber; Esra Öztürk
Tanıtım toplantısına Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Genel Sekreter Mustafa Namdar, Türk Ocakları Derneği Temsilcisi Muharrem Demirel, CHP İl Başkanlığı temsilcisi Remzi Kocaman, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Temsilcisi İlhami Otacıoğlu, – Kent Konseyi Kadın Meclisi Hacer Aşık, Boluspor Kulübü Başkanlığı Temsilcisi Hatice Albayrak ve Engelliler Meclisi Başkanı Şeyda Ay katıldı.
Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik yaptığı bilgilendirme toplantısına göre İzzet Baysal Şükran Günleri Programı;
ÇARŞAMBA 10 Mayıs 2017 Mevlid-İ Şerif Ve Hatim Duası Akşam Namazı Sonrası Yer: Yıldırım Beyazıd Camii
PERŞEMBE 11 Mayıs 2017
10.00 İzzet Baysal Şükran Günleri Açılış Töreni Yer: Atatürk Anıtı Önünde Toplanma (Valilik Karşısı]
Saygı Duruşu – İstiklal Marşı Halk Adına Çelenk Sunumu (Kent Konseyi Başkanı]
10.30 İzzet Baysal'a Saygı Ve Şükran Yürüyüşü Atatürk Anıtından İzzet Baysal Heykeline
11.00 İzzet Baysal Anma Töreni
Yer: İzzet Baysal Heykeli Önü Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Çelenk Sunumu (Valilik, Belediye Başkanlığı, Üniversite]
Protokol Konuşmaları
14.30 Fuar Açılışı Ve Ziyareti Kalıcı Konutlar Mevkii
20.00 Bolu Kalkınma Ve Tanıtma
Vakfı Tsm Konseri
Yer: Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu
Cuma 12 Mayıs 2017
10.00 Özel Bolu Doğa Okulları
"Hayra Adanmış Bir Ömür İzzet Baysal" Doğa Okulları Karaköy Mevkii
14.30 Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenciler Arasında Yapılan Resim, Kompozisyon, Şiir Yarışması Ödül Töreni
Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni
Yer: Ticaret Ve Sanayi Odası Salonu
20.30 "Bir Tenor Aranıyor"
Devlet Opera Ve Balesi Yer: A.İ.B.Ü. Bordo Salon
Cumartesi 13 Mayıs 2017
10.00 Stantların Gezilmesi Ve Sokak Etkinlikleri Anaokulu Ve Engelli Okulları Gösterileri Kent Meydanı
12.30 Yukarı Çarşı Esnaf Ziyareti Ve Esnafların Halka Yemek İkramı
Yer: Yukarı Çarşı Taşhan Ve Çevresi
14.30 Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi "Bir Çınar Hikayesi" '
Yer: Kültür Ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu
20.00 Engelliler Konseri
Yer: Karaçayır Kapalı Spor Salonu
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