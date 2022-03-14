Kent Konseyi, şükran günlerine hazırlanıyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Yoltaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yoltaş “Her yıl geleneksel olarak yapılan İzzet Baysal Şükran günleri pandemi nedeniyle iki senedir anma töreni şeklinde yapılıyordu. Bu sene 10-11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan İzzet Baysal Şükran Günlerinde bir dizi etkinlikler planlıyoruz. 12-13 Mayıs 2022 günlerinde açılacak olan stantlarla ilgili olarak da ziyaretçileri ve katılımcı kurumları yakından ilgilendiren konuları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Stant açmak isteyen kurum ve kuruluşların taleplerini toplamak, planlamasını yapmak üzere Belediyemizde bulunan birime başvurularını almaya başlıyoruz” dedi.

KİMLER STANT AÇABİLECEK?

Ahmet Yoltaş yaptığı açıklamada toplum sağlığına da dikkat çekerek alınan kararları da paylaştı. Yoltaş; “Stantlara özel ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları katılabileceklerdir. Stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, yörelerin tanıtımı, el sanatlarının sergilenmesi, resim ve el işi sergileri gibi etkinliklere yer verilecektir.Stantlarda ambalajlanmamış yemeklerin tanıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Stantların tertip, düzen ve temizliği günün önemi göz önüne alınarak azami özen gösterilecek, bu durum stantları talep edenler tarafından sağlanacaktır. Stant almak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşları ve okullar katılım sağlayabilecekler” dedi.

TALEP TOPLAMA TARİHİ

Katılımın yüksek olmasını hedeflediklerini belirten Yoltaş açıklamasında başvuruların bu günden itibaren alınabileceğini, 11 Nisan 2022 tarihine kadar Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilebileceğini sözlerine ekledi.