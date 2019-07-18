Kent Konseyi’nden Başkan Özcan’a ziyaret

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurul sonucunda yeni göreve başlayan Bolu Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy ve Yürütme Kurulu üyeleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Belediye Başkanı Özcan, Kent Konseyinden beklentilerini Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleriyle paylaştı. Başkan Özcan ayrıca Kent Konseyi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın’ı önerdi.

Özcan, ziyarette ayrıca Bolu Kent Konseyi’nin belediye etkinliklerinde aktif olarak görev almasını ve sosyal projeler gerçekleştirmelerini istedi. Öte yandan geçtiğimiz yıllara oranla Kent Konseyi’ne bu yıl daha çok katılmak istenilmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Ziyaret karşılıklı başarı dilekleriyle sona erdi.

Başkan Özcan’a yapılan ziyaretin ardından Bolu Kent Konseyi ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan etkinlikler ve yol haritası konuşuldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 14:44