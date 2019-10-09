Kent Konseyinden Vali Ümit’e ziyaret

Haber: BMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni göreve gelen Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Haşim Ulusoy ile Yürütme Kurulu Üyeleri Muharrem Demirel, Ahmet Yoltaş, Mustafa Namdar, Kemal Sert, Tülay Ertozan, Ahmet Demir, Hatice Albayrak, Arzu Elçi, Zuhal Işın, Gönül Olutürk, Mihriban Yerlikaya ve Enver Tunç’u makamında kabul etti.

Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ulusoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri Bolu’nun sorunlarını ve yapmayı düşündükleri çalışmaları da aktardı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise Bolu Kent Konseyi’nin yeni başkanını ve üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.