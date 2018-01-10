Bolu Dağında gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis, 12 kilometrelik karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini yer yer 35 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarının far ve sis farlarını yakarak düşük hızda seyredebildi. Öte yandan trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesine uymaları konusunda uyardı.

Bolu'da da kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak düşük hızda trafikte ilerledi.