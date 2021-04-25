Kent merkezinde ve Bolu Dağı’nda sağanak etkili oluyor

Haber: Onur Akçelik

Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla süren sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yol kenarlarında su birikintileri oluştu, sürücüler yavaş ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri zaman zaman etkili olan sağanak konusunda uyardı.

BOLU DAĞI’NDA SİS VE YAĞMUR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Düzce'nin Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde dikkatli seyrediyor. Bölgede ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 13:12