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16 Haziran 2018 Cumartesi
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    • Kent Meydanında demokrasi örneği

    Türkiye'de seçimler öncesi demokrasi festivali- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala, cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

    15 Haziran 2018 Cuma 16:30
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    Kent Meydanında demokrasi örneği

    Haber: Gönül Olutürk

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimini açıklamasının ardından Türkiye büyük bir yarışın başladığı seçim atmosferine girerken, adayların propaganda faaliyetleri de hız kazandı. Adaylar ayrıca seçim otobüsleri ve araçlarla da mahalle mahalle seçim çalışması yapıyor, halkın kalabalık olduğu yerlerde kurdukları stantlarda broşürlerini dağıtıyor. Kampanya döneminin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla partiler düzenledikleri iftar programlarıyla da halkla bir araya gelme fırsatı buluyor. Partilerin özellikle kadın kolları üyeleri ise ev ziyaretlerine ağırlık veriyor. Kampanya döneminin başlamasıyla siyasi partiler ve adaylar sosyal medya hesaplarına ağırlık verdi. Partiler özellikle seçim beyannamelerinden alıntıların yer aldığı vaatlerini sosyal medyadan halkla kolay bir şekilde buluşturdu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları ise daha çok vatandaşa ulaşabilmek için mitinglerini ve seçim çalışmalarını bu mecralardan canlı yayınlıyor. Kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı sosyal medyadan özgürce yayınlarını sürdüren adaylar milyonlarca kişiye kısa sürede ulaşabilme imkanı buluyor.

    Bolu'da, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi aynı noktada seçim çalışması yapıyor. Kentin en işlek noktası olan Kent Meydanı'na söz konusu partilerin seçim çalışması kapsamında bayrakları asılarak alanlar süsledi. Daha sonra partiler aynı noktaya seçim ofisleri ve stantlar açtı. Yaklaşık 150 metrekarelik alana açılan stantlarda parti yetkilileri, vatandaşlara broşür vererek, seçim çalışmalarını anlatıyor ve seçimlerde partilerine destek istiyor.

    Anahtar Kelimeler: Türkiyede, Seçimler, öncesi, Demokrasi, Festivali-

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