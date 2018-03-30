Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kardelen meydanına getirilen 1.000 adet badem, 500 adet ceviz, 500 adet mavi ladin, 500 adet batı ladini ve 500 adet sedir olmak üzere toplam 3 bin adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım etkinliğinde 3 bin adet fidan kısa sürede tükendi.