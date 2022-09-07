Kent Meydanı’ndaki sahne kaldırılıyor

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz zamanında yapılan ve Kent Meydanı’nın estetiğine yakışmayan ahşap sahne sökülmeye başlandı. Özellikle Atatürk Bulvarı yönünden bakıldığında Valilik binasının silüetini bozan ve gereksiz yüksekliğinden dolayı Kent Meydanı görüntüsünü kapatan ahşap sahne, belediye ekipleri tarafından söküldü. Sahnenin sökülmesinin ardından Kent Meydanı’nda yenileme çalışmalarına da başlanacak.

SAHNENİN YENİSİ YAPILMAYACAK

Edinilen bilgiye göre şu an için sökülen sahnenin yerine yenisinin yapılmayacağı bildirilirken, Kent Meydanı yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ihtiyaç ve isteğe göre bu konu yeniden gündeme getirilecek.